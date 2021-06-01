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Байден передумал встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным

Байден передумал встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным

Причиной для отмены встречи глав США и Украины стала смена руководства государственной энергетической компании "Нафтогаз".

Администрация президента США Джо Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой Владимиром Зеленским перед американо-российским саммитом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным издания, причиной для отмены встречи президентов стала смена руководства государственной энергетической компании "Нафтогаз". Кроме того, в Белом доме данный шаг Зеленского оценивают как отказ от усилий по борьбе с коррупцией, передает life.ru.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом до саммита главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным.

Как писал Лайф, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives.
life.ru
  • Сегодня, 21:26
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