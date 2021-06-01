Объём денежных перечислений в Приднестровскую Молдавскую Республику по системам международных денежных переводов в пользу физических лиц за январь-апрель текущего года превысил 46 миллионов в долларовом эквиваленте, расширившись к аналогичному показателю 2020 года на 14,75 млн долларов, или на 47,1%.
В апреле 2021 года он составил 12,8 млн долларов, что на 1,6% больше мартовского значения и 73,1% превышает сопоставимый показатель, сформировавшийся годом ранее. Столь значительный рост в сравнении с прошлым годом объясняется низкой базой сравнения, обусловленной введением в апреле 2020 года жёстких противоэпидемических ограничений.
Из числа пяти международных систем денежных переводов, с которыми работают приднестровские банки, лидировала «Золотая Корона». В апреле при помощи данного сервиса в республику поступило 35,4% от всего объёма полученных трансфертов. Далее следуют: «Western Union» – 29,2% всех поступлений, международная сеть «Contact» – 16,4%, «MoneyGram» – 11,5% и «Юнистрим» – 7,5%.
В сравнении с предыдущим месяцем по большинству платёжных систем был отмечен рост денежных поступлений: «Золотая Корона» – на 0,7%, «Contact» – на 5,5%, «MoneyGram» – на 4,0%, «Юнистрим» – на 4,9%. Отрицательную динамику продемонстрировали лишь переводы по «Western Union», объём которых сократился на 1,0%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года ремитенции, осуществлённые посредством ПС «Золотая Корона», возросли на 63,1%, через «Western Union» – на 68,8%, «Contact» – на 92,9%, «MoneyGram» – на 70,9% и «Юнистрим» – в 2,1 раза.
Денежные переводы из стран СНГ остаются основным источником поступления частных трансфертов в республику – 56,2% всего объёма входящих переводов. Перечисления из стран Европейского союза составили 22,5%, из остальных стран – 21,3%.
В общем объёме поступивших из-за рубежа средств преобладали долларовые переводы – 50,8% всех транзакций. Трансферты, осуществлённые в российских рублях, составили 24,7%, в евро – 24,2%. Доля операций в молдавских леях была минимальна – 0,3%. В сравнении с предыдущим годом, удельный вес перечислений в долларах и евро увеличились на 1,9 и на 1,0 процентных пунктов соответственно, в то время как трансферты в рублях РФ сократились на 2,8, а в молдавских леях – на 0,2 процентных пунктов.
В результате всех проведённых транзакций объём поступивших в республику частных трансфертов в апреле 2021 года в 4 раза превысил исходящий денежный поток. В итоге нетто-поступление денежных средств зарегистрировано в размере 9,65 млн долларов, что на 4,8% больше мартовского показателя и на 89,8% превышает базисный уровень. В целом по итогам января-апреля 2021 года сальдирующий результат данных операций составил 34,23 млн долларов – против 21,26 млн долларов в соответствующем периоде 2020 года (+61,0%).