Швейцария может стать первой европейской страной, запретившей синтетические пестициды на референдуме 13 июня, который, как надеются сторонники инициативы, вызовет аналогичные запреты в других странах. Об этом 7 июня сообщает агентство Reuters.
Во всем мире только Бутан имеет полный запрет на синтетические пестициды, по словам сторонников, стремящихся запретить использование продуктов агрохимических гигантов, таких как швейцарская Syngenta и немецкие Bayer и BASF.
Сторонники запрета говорят, что агрохимикаты вызывают серьезные проблемы со здоровьем и снижают биоразнообразие. Тем временем производители заявляют, что их пестициды тщательно тестируются и регулируются, их можно безопасно использовать, и без них урожайность сельскохозяйственных культур упадет, передает rossaprimavera.ru.
Другая инициатива, которая будет вынесена на голосование в тот же день, направлена на улучшение качества питьевой воды и продовольствия в Швейцарии путем прекращения прямых субсидий фермерам, использующим синтетические пестициды и антибиотики в животноводстве.
Швейцария была резко разделена необычно ожесточенной дискуссией по поводу инициатив, и голоса, похоже, будут близки. Недавний опрос Tamedia показал, что 48% избирателей поддержали инициативу по питьевой воде, а 49% поддержали запрет пестицидов.
В случае принятия предложения фермерам дадут до 10 лет на переход, что позволит Швейцарии стать пионером в области органического питания, а также примером для остального мира.
Syngenta, штаб-квартира которой находится в Швейцарии и принадлежит Китайской национальной химической корпорации, выступает против обеих инициатив, заявляя, что запрет снизит урожайность сельскохозяйственных культур до 40%.
«Последствия их неиспользования очевидны: меньше региональных продуктов, более высокие цены и больше импорта. Это не в интересах потребителей и не в интересах окружающей среды», — заявил представитель Syngenta.
Инициатива «чистая вода» также требует, чтобы фермеры прекратили использовать импортные корма для животных, ограничили поголовье коров, свиней и кур в Швейцарии вместе с производимым ими навозом, который может загрязнять питьевую воду.
«Людям продали романтический образ сельского хозяйства в Швейцарии, который далек от реальности», — говорит Паскаль Шайвиллер, один из сторонников кампании «чистая вода», по чьим оценкам 1 миллион швейцарцев пьют загрязненную воду.
Швейцарский союз фермеров заявил, что многие его члены чувствуют, что их образ жизни находится под угрозой.
«Многие люди в городах думают, что если у них на балконе растут два помидора, то они разбираются в сельском хозяйстве», — говорит Мартин Хааб, президент Ассоциации фермеров Цюриха.
«Я оглядываюсь назад, на 200 лет назад, когда мы не могли защитить наши растения и животных, и у нас был голод в Швейцарии и по всей Европе», — сказал Хааб.
Сын Мартина Доминик, владелец молочной фермы под Цюрихом, сказал, что последствия для сельской экономики будут жестокими, поскольку местные предприятия также пострадают от сокращения поголовья животных, вынужденные соблюдать ограничения на корм.
Винодел Ленц, однако, сказал, что продолжать использовать пестициды — это чистое безумие, особенно когда можно использовать такие методы, как выращивание фруктов с более толстой кожурой, чтобы сделать их устойчивыми к грибкам.
«Проголосовав „За“ по обеим инициативам, мы наконец-то перейдем от химического века к органическому», — наивно рассудил винодел.