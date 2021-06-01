Сразу три страны, ранее входивших в состав развалившегося СССР, находятся в топ-10 мирового экспорта свежей черешни. Узбекистан, Азербайджан и Молдове экспортируют в совокупности более 90 тыс. тонн этих фруктов.
Однако здесь есть нюансы. Представители фруктовой торговли считают, что значительная часть черешни, поставляемой из Азербайджана – это черешня, выращенная на самом деле в Иране. Кроме того, вероятно, что не вся экспортируемая черешня из названных выше стран, корректно учитывается в экспортной статистике, о чём мы писали в материале «Фрукт-приведение или сколько на самом деле черешни импортирует Россия».
Правда в плане выручки от экспорта черешни у Узбекистана, Азербайджана и Молдовы всё обстоит не так хорошо, как в вопросе объёмов. Здесь уже лишь Узбекистан попадает в десятку мировых лидеров, хотя и его позиции намного ниже, чем в рейтинге экспорта по объёму. Тем не менее, выращивание и экспорт черешни всё ещё остаётся весьма прибыльным бизнесом, т.к. цены на неё сравнительно высоки. Черешня продаётся в среднем в несколько раз дороже, чем персики, абрикосы и другие косточковые, и, при этом, мировые цены на неё, по данным EastFruit, продолжают расти, в то время как цены на, например, абрикос, падают уже несколько лет кряду, передает east-fruit.com.
То, что черешня настолько популярна как экспортный фрукт совсем неслучайно. Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрий Ярмак поясняет этот феномен сочетанием сразу нескольких факторов: «Черешня является очень удобным для потребителей фруктов по сравнению с множеством других. Кроме того, страны Южного Полушария могут экспортировать этот фрукт к новогодним праздникам, а значит он становится определённым символом праздника и богатства для стран, где черешня в это время не дозревает, т.е., прежде всего, в богатых странах Северного Полушария. Также черешня массово доступна к китайскому Новому году, где её покупают в огромных количествах. Ну и самое главное — черешня имеет вкус, который нравится абсолютному большинству потребителей».
Несмотря на то, что мировая торговля черешней растёт быстрее, чем торговля косточковыми, у Узбекистана возникают серьёзные проблемы с экспортом этих фруктов. Растущая конкуренция со стороны Ирана на фоне отсутствия заметного прогресса в качестве, приводит к необходимости снижать цены на узбекскую черешню. Даже в этом сезоне, когда значительная часть черешни в Узбекистане была потеряна вследствие заморозков, цены на неё могут оказаться значительно ниже прошлогодних. Уже сейчас цены ниже, чем годом ранее, и многие экспортёры жалуются на очень вялый спрос со стороны российских импортёров фруктов.