Телекоммуникационный оператор Приднестровья «Интерднестрком» сообщил, что с 1 июня 2021 года стало доступно подключение мобильных терминалов к сети VoLTE без обязательного тестирования и «привязки» карты к телефону.
«Это позволит сократить время подключения к сети и выполнить замену телефона самостоятельно без посещения Центра связи. Минимальные требования, предъявляемые к мобильным терминалам – поддержка LTE B20 и VoLTE», сообщает newspmr.com
С 1 июня 2021 года абонентам доступны два способа подключения мобильных терминалов к сети VoLTE:
1. Подключение к сети протестированного оборудования (с привязанной картой). В данном случае: - гарантируется работа оборудования в нашей сети и доступ к услугам связи и сервисам IDC; - доступна услуга «Черный список» (блокирование возможности подключения телефона при утере); - исключено подключение оборудования к сети без согласия абонента; - есть возможность подключить терминал в режиме «CDMA+VoLTE» (при поддержке терминалом технологии CDMA); - можно подключить тарифные планы VoLTE и тарифные планы CDMA; - доступна услуга CDMA «Роуминг на территории Украины» (только для терминалов с поддержкой технологии CDMA).
2. Подключение к сети оборудования, которое не проходило тестирование. В данном случае не производится привязка USIM-карты к мобильному терминалу: - доступна возможность самостоятельной замены терминала без посещения Центра связи (путем перестановки USIM-карты); - возможно подключение тарифных планов VoLTE; - не гарантируется корректная работа оборудования в нашей сети и доступ к услугам связи и сервисам IDC; - недоступна услуга «Черный список» (блокирование возможности подключения телефона при утере); - есть риск подключения мобильного терминала к сети третьими лицами без согласия абонента; - доступно подключение оборудования только в режиме «VoLTE only» (при поддержке терминалом технологии CDMA, для его работы в сети CDMA потребуется тестирование); - недоступна услуга CDMA «Роуминг на территории Украины» (только для терминалов с поддержкой технологии CDMA).
Некоторые особенности при самостоятельной замене терминала абонентом (установке USIM-карты в другой терминал): - при желании сменить смартфон «Samsung» на «iPhone» или наоборот нужно обратиться в Центр связи для настройки карты; - для работы смартфонов «Samsung» и «iPhone» необходимо выбрать второй пункт в SIM-меню карты; - для работы большинства других терминалов необходимо выбрать первый пункт в SIM-меню карты.