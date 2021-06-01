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Подключение смартфона без тестирования

Подключение смартфона без тестирования
Телекоммуникационный оператор Приднестровья «Интерднестрком» сообщил, что с 1 июня 2021 года стало доступно подключение мобильных терминалов к сети VoLTE без обязательного тестирования и «привязки» карты к телефону.

«Это позволит сократить время подключения к сети и выполнить замену телефона самостоятельно без посещения Центра связи. Минимальные требования, предъявляемые к мобильным терминалам – поддержка LTE B20 и VoLTE», сообщает newspmr.com

С 1 июня 2021 года абонентам доступны два способа подключения мобильных терминалов к сети VoLTE:

1. Подключение к сети протестированного оборудования (с привязанной картой). В данном случае:
- гарантируется работа оборудования в нашей сети и доступ к услугам связи и сервисам IDC;
- доступна услуга «Черный список» (блокирование возможности подключения телефона при утере);
- исключено подключение оборудования к сети без согласия абонента;
- есть возможность подключить терминал в режиме «CDMA+VoLTE» (при поддержке терминалом технологии CDMA);
- можно подключить тарифные планы VoLTE и тарифные планы CDMA;
- доступна услуга CDMA «Роуминг на территории Украины» (только для терминалов с поддержкой технологии CDMA).

2. Подключение к сети оборудования, которое не проходило тестирование. В данном случае не производится привязка USIM-карты к мобильному терминалу:
- доступна возможность самостоятельной замены терминала без посещения Центра связи (путем перестановки USIM-карты);
- возможно подключение тарифных планов VoLTE;
- не гарантируется корректная работа оборудования в нашей сети и доступ к услугам связи и сервисам IDC;
- недоступна услуга «Черный список» (блокирование возможности подключения телефона при утере);
- есть риск подключения мобильного терминала к сети третьими лицами без согласия абонента;
- доступно подключение оборудования только в режиме «VoLTE only» (при поддержке терминалом технологии CDMA, для его работы в сети CDMA потребуется тестирование);
- недоступна услуга CDMA «Роуминг на территории Украины» (только для терминалов с поддержкой технологии CDMA).

Некоторые особенности при самостоятельной замене терминала абонентом (установке USIM-карты в другой терминал):
- при желании сменить смартфон «Samsung» на «iPhone» или наоборот нужно обратиться в Центр связи для настройки карты;
- для работы смартфонов «Samsung» и «iPhone» необходимо выбрать второй пункт в SIM-меню карты;
- для работы большинства других терминалов необходимо выбрать первый пункт в SIM-меню карты.

Ринат Ветров, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 12:02
  • DTV
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