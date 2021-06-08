Уголовная ответственность за выплату заработной платы "в конверте" вводится в Белоруссии с 19 июня, говорится на сайте Комитета госконтроля страны news-press-center-ru Эта правовая норма содержится в законе "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Мера затронет тех, кто уклоняется от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов, а также от уплаты страховых взносов. Отмечается, что ужесточение инициировал Комитет госконтроля. Такие изменения объяснили недостаточностью существующего административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением. "Выплачивая зарплату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам — начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат", — подчеркнули в ведомстве.
В комитете добавили, что уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов, сборов, и только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер. Инвестиции в новостройки ОАЭ
Еще одно обязательное условие — доказанный факт умышленного неначисления взносов. Должностные лица, которые не скрывают заработную плату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в Фонд социальной защиты населения, будут нести административную ответственность, сообщает ria.ru