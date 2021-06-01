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С середины июня в Приднестровье организуют экскурсии на археологические раскопки

С середины июня в Приднестровье организуют экскурсии на археологические раскопки

Для любителей археологии и истории в окрестностях села Глиного Слободзейского района организуют экскурсии на раскопках археологического памятника. Их будут проводить сотрудники Научно-исследовательской лаборатории «Археология» ПГУ им. Т. Г. Шевченко.

Как сообщается на сайте Агенства по туризму, экскурсии начнут проводить с середины июня. Они бесплатные. В день будет организованно по три экскурсии в 10:00, 12:00 и 14:00. Длительность 30-40 минут.

Чтобы попасть на экскурсию, необходимо написать на электронную почту sinica.vitaly80@gmail.com следующие данные:

количество человек;
дату и время приезда (10:00, 12:00 или 14:00);
марку и номер машины, на которой вы приедете;
контактное лицо группы (имя, отчество);
в теме письма указывайте «Экскурсия на памятник археологии».
Место встречи с экскурсоводом – село Глиное, поворот на Первомайск. Затем к месту проведения экскурсии сопроводит машина.
novostipmr.com
  • Сегодня, 05:39
  • DTV
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