Для любителей археологии и истории в окрестностях села Глиного Слободзейского района организуют экскурсии на раскопках археологического памятника. Их будут проводить сотрудники Научно-исследовательской лаборатории «Археология» ПГУ им. Т. Г. Шевченко.
Как сообщается на сайте Агенства по туризму, экскурсии начнут проводить с середины июня. Они бесплатные. В день будет организованно по три экскурсии в 10:00, 12:00 и 14:00. Длительность 30-40 минут.
Чтобы попасть на экскурсию, необходимо написать на электронную почту sinica.vitaly80@gmail.com следующие данные:
количество человек; дату и время приезда (10:00, 12:00 или 14:00); марку и номер машины, на которой вы приедете; контактное лицо группы (имя, отчество); в теме письма указывайте «Экскурсия на памятник археологии». Место встречи с экскурсоводом – село Глиное, поворот на Первомайск. Затем к месту проведения экскурсии сопроводит машина. novostipmr.com