Dnestr.TV

 
0

Индийский штамм COVID-19 подобрался к границам Молдовы

Индийский штамм COVID-19 подобрался к границам Молдовы

В Румынии уже зарегистрировано более 20 случаев. По словам врачей, в молдавской стране его выявить нельзя, поскольку лаборатории не оснащены необходимым оборудованием.

Предварительное исследование правительства Индии показывает, что обнаруженный там штамм коронавируса на 50 процентов более заразен, чем британский, передает point.md ссылаясь на publika.md

"Пока этот штамм циркулирует за пределами страны, определенно существует риск того, что он будет выявлен и в Республике Молдова. Показателем будет рост числа случаев заражения в нашей стране, и когда мы зарегистрируем это увеличение, мы сможем предполагать, что этот штамм дошел до Молдовы", - говорят специалисты.

Единственный способ идентифицировать индийский штамм в Молдове - отправить лабораторные образцы в другую страну. Индийский штамм имеет те же симптомы, что и первые формы коронавируса, но гораздо более агрессивен и заразен.
point.md
  • Сегодня, 05:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна