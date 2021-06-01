В Румынии уже зарегистрировано более 20 случаев. По словам врачей, в молдавской стране его выявить нельзя, поскольку лаборатории не оснащены необходимым оборудованием.
Предварительное исследование правительства Индии показывает, что обнаруженный там штамм коронавируса на 50 процентов более заразен, чем британский, передает point.md ссылаясь на publika.md
"Пока этот штамм циркулирует за пределами страны, определенно существует риск того, что он будет выявлен и в Республике Молдова. Показателем будет рост числа случаев заражения в нашей стране, и когда мы зарегистрируем это увеличение, мы сможем предполагать, что этот штамм дошел до Молдовы", - говорят специалисты.
Единственный способ идентифицировать индийский штамм в Молдове - отправить лабораторные образцы в другую страну. Индийский штамм имеет те же симптомы, что и первые формы коронавируса, но гораздо более агрессивен и заразен. point.md