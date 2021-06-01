Договор по открытому небу играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе, заявила глава организации.
Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила сожаление в связи с выходом России из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в ее сообщении, обнародованном во вторник, 8 июня, в Twitter.
"Сожалею, что Россия объявила о своем намерении выйти из Договора по открытому небу. ДОН играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе", - написала Линде.
В то же время действующий председатель добавила, что Швеция продолжает призывать к полному соблюдению и максимально широкому участию в договоре.
Напомним, 7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОН. А в ноябре прошлого года аналогичное решение приняли США.
Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Украины осудили выход РФ из упомянутого соглашения и подчеркнули, что Москва начала нарушать условия договора еще в 2008 году.
Договор по открытому небу - международное соглашение, разрешающее свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Заключен 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. После выхода США и РФ из соглашения число участников документа сократилось до 32. korrespondent.net