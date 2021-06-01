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В ОБСЕ отреагировали на выход России из ДОН

В ОБСЕ отреагировали на выход России из ДОН

Договор по открытому небу играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе, заявила глава организации.

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила сожаление в связи с выходом России из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в ее сообщении, обнародованном во вторник, 8 июня, в Twitter.

"Сожалею, что Россия объявила о своем намерении выйти из Договора по открытому небу. ДОН играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе", - написала Линде.

В то же время действующий председатель добавила, что Швеция продолжает призывать к полному соблюдению и максимально широкому участию в договоре.

Напомним, 7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОН. А в ноябре прошлого года аналогичное решение приняли США.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Украины осудили выход РФ из упомянутого соглашения и подчеркнули, что Москва начала нарушать условия договора еще в 2008 году.

Договор по открытому небу - международное соглашение, разрешающее свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Заключен 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. После выхода США и РФ из соглашения число участников документа сократилось до 32.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:50
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