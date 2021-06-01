В формате видеоконференции прошло первое в текущем году заседание профильных экспертов по вопросу импорта лекарственных средств.
В рамках заседания стороны обменялись мнениями относительно параметров ведения государственных регистров медицинских препаратов, допущенных к обращению на рынках сторон, а также о действующих правилах импорта такой продукции, сообщает пресс-служба МИД ПМР.
С приднестровской стороны был отмечен тот факт, что функционирующая в Приднестровье система контроля импортируемых медикаментов обеспечивает надлежащий уровень безопасности выпускаемых в обращение препаратов, их адекватное качество и доступность для населения Приднестровья. Были затронуты конкретные проблемы, возникшие при импорте в Приднестровье отдельных категорий препаратов, и определены возможности их устранения.
Стороны условились продолжить поиск жизнеспособных вариантов обеспечения стабильного импорта в Приднестровье всех необходимых медицинских препаратов. mid.gospmr.org