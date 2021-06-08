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В ЮАР женщина родила 10 детей, установив новый мировой рекорд
В ЮАР женщина установила новый мировой рекорд, родив сразу десятерню. Об этом сообщает местный портал IOL. 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле родом из южноафриканской провинции Гаутенг.
Женщина родила семь мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности. При этом врачи ожидали, что детей родится восемь, передает gazeta.ru
Предыдущий рекорд был установлен месяц назад. Его установила 25-летняя жительница Мали Халиме Сисси, которая за раз родила девять детей.
gazeta.ru
- Сегодня, 05:55
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