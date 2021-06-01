Глава госадминистрации города Бендеры Роман Иванченко инициировал встречу, в формате круглого стола, с депутатами городского Совета народных депутатов. Тема встречи - состояние городских дорог и улиц, финансирование ремонтных работ и обсуждение возможности субсидирования и кредитования в этих целях.
00.00- 7.48 Вступительное слово главы города Бендеры Романа Иванченко. (состояние дорог в городе; недостаточное финансирование; дорожные артерии города; "дорожный треугольник" и его статус республиканского значения; статистика в цифрах; ремонт центральной улицы и другие дорожные проблемы города)
7.49- 8.35 Предложение главы госадминистрации: Обратиться администрации города в Правительство ПМР о возможности получения кредитного ресурса для дорожно-ремонтных работ в городе предположительно в размере 13,5 млн. рублей (предлагаются два варианта)
8.36 - 11.25 На что планируется потратить кредитные ресурсы
11.26 - 13.30 Вопрос возможного субсидирования республиканским бюджетом процентной ставки по кредиту и другие варианты.
Обсуждения:
14.05- 17.34 Выступление председателя бендерского Совета народных депутатов Юрия Кары
17.42 - 20.04 Выступление Олега Тарасова, член Президиума.
20.05-22.51 Роман Иванченко о текущей ситуации в центре города и планах на 2022 год
22.53- 25.07 Олег Тарасов, Юрий Кара дискуссия о финансировании. Предложение Олега Тарасова отказаться от ремонта дворов на своем избирательном участке в пользу ремонта центра города
25.10- 27.07 Выступление Александра Колесниченко, заместителя председателя Президиума Бендерского городского Совета народных депутатов
27.08 -28.03 Роман Иванченко о средствах потраченных за последние 7 лет
28.05- 29.35 Виталий Бондарь, член Президиума: кто будет отвечать за качество ремонтных дорог?
29.36-32.09 Ответ главы госадминистрации города Бендеры
32.10 - 38.44 Юрий Кара, Роман Иванченко о контроле за качеством дорожно-ремонтных работ и обсуждение других вопросов по теме
38.46-41.53 Андрей Рудейчук, депутат по избирательному округу № 7: о том, кто будет гасить долги в случае если "дорожный треугольник" получит республиканское значение. Обсуждение: Олег Тарасов, Роман Иванченко, Виталий Бондарь, Юрий Кара.
41.54- 44.10 Юрий Кара и Роман Иванченко, заключительное слово о дальнейших действиях