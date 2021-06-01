Выпускники медицинского факультета Приднестровского госуниверситета будут проходить ординатуру вместо интернатуры. Такое нововведение позволит погружаться в медицинскую специальность на практике. Законодательная инициатива, преобразующая систему послевузовского медицинского образования, принадлежит Президенту ПМР.
До сих пор стать врачами выпускники могли после завершения учебы в интернатуре – годичной практики в медучреждениях. Обучение в ординатуре в Приднестровье раньше не применялось. Оно предполагает более углубленное изучение выбранной специальности с уклоном на практику. Теперь в течение двух лет молодой врач будет работать под началом опытных медиков. Осваивать программы ординатуры смогут как нынешние выпускники медицинского факультета, так и те, кто ранее получил диплом о высшем медицинском или фармацевтическом образовании. В России с 2017 года обучение проводится только в ординатуре, интернатура отменена в 2016-м, передает пресс-служба ВС ПМР.
Подробнее о том, как будет работать этот механизм, рассказал в комментарии пресс-службе Верховного Совета председатель Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга.
«Пришло время подойти к вопросу, о котором давно говорили, давно обсуждали и давно уже был понятен конструктив этого закона, – переходу на ординатуру. Интернатуры уже нигде нет, в России нет давно. Естественно, это востребовано и для наших врачей, и для тех, кто, может быть, по каким-то причинам захочет уехать работать в Россию по этой специальности, не пересдавая никакие минимумы, не подтверждая никакие дипломы. В Приднестровье действуют общероссийские образовательные программы, в том числе и в области медицины. Мы предусмотрели переходные положения, поэтому тот, кто в этом году оканчивает интернатуру, не должен переживать, ему выдадут сертификат. В августе интернатура исчезает и начинается поступление в ординатуру, то есть все будет происходить плавно», – пояснил глава профильного комитета.
Игорь Буга добавил: основные вопросы продуманы, система будет работать и даст возможность перейти на качественно новый уровень подготовки приднестровских медицинских специалистов.
«В 2019 году у нас была отменена интернатура для фармацевтов. Пришли к выводу, что она не нужна. Мы им предоставили право выбора: проходить ординатуру по их желанию, для того чтобы повысить уровень квалификации и уровень образования. Если же у них такого желания нет, никто их не может принудить поступать в ординатуру. Фармацевты как работали, так и будут работать – без принуждения к прохождению ординатуры», – отметил Игорь Буга.
На стадии подготовки законопроекта к рассмотрению в Верховном Совете Президент Вадим Красносельский провел несколько рабочих совещаний с представителями Министерства здравоохранения и Приднестровского госуниверситета. Обсуждалось, что в первую очередь ординатуру будут проходить на базе государственных медицинских учреждений. Отвечать за распределение выпускников будет госуниверситет. Врачей-ординаторов будут направлять на работу с начислением заработной платы в ту больницу или поликлинику, при которой они будут обучаться. Говорили и о сотрудничестве с российскими вузами. Уже есть договоренность с Приволжским медицинским факультетом. Российские специалисты готовы оказать помощь в подготовке приднестровских ординаторов.
Верховный Совет поддержал инициативу главы государства во втором окончательном чтении и принял дополнения сразу в несколько законов: «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «Об основах охраны здоровья граждан» и «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих». vspmr.org