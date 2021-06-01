Dnestr.TV

 
0

Украина потребовала от России выплаты репараций

Украина потребовала от России выплаты репараций

Взаимоотношениям Киева и Москвы посвящён отдельный раздел документа, согласованного кабмином Незалежной.
В рамках принятой Стратегии внешнеполитической деятельности страны правительство Украины потребует от России компенсацию за ущерб "вследствие временной оккупации территорий". О согласовании документа сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в "Твиттере", передает life.ru

Украина потребовала от России выплаты репараций

"Дождались! Правительство согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности Украины в 2024-м. Мы много работали над ней вместе с другими институтами, экспертами, общественностью. Это первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины. Ожидаю утверждения [документа членами] СНБО", — заявил Кулеба.

В документе, который опубликовали на официальном сайте украинского правительства, один из разделов посвящён отношениям с Россией. Киев, согласно стратегии, планирует прекратить приписываемую им же самим агрессию Москвы и "восстановить территориальную целостность" при поддержке "широкой международной коалиции". Там же отмечен пункт об "осуществлении компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесённый Украине вследствие временной оккупации территорий".

life.ru
  • Сегодня, 05:32
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна