В Верховном Совете прошёл информационный час о положении дел в дорожном хозяйстве республики. К диалогу парламентарии пригласили вице-премьера - министра экономического развития Сергея Оболоника, который выступил как главный докладчик, и представителей местных властей.
Депутатов интересовало, почему многие грунтовые дороги находятся в неудовлетворительном состоянии и не обслуживаются уже долгое время.
«Основные акценты строились на восстановлении либо трансформации щебеночно-гравийных дорог в асфальтобетонные. Необходимо сказать, что регулярные расходы на восстановление второстепенных дорог с щебеночным и гравийным покрытием, по расчетам, составляют порядка 170 млн рублей, а весь Дорожный фонд у нас в этом году, к примеру, 147 млн рублей. В целом же потребность в полном финансировании всех направлений может достигать 500 млн рублей», – отметил Сергей Оболоник.
Также министру экономического развития задавали вопросы о том, каков механизм контроля со стороны Правительства, как создаются комиссии, занимающиеся оценкой состояния дорог, из чего формируется стоимость квадратного метра дорожного полотна.
Несмотря на нехватку финансирования, Правительство детально анализирует состояние дорожной инфраструктуры страны и выявляет критические точки, требующие незамедлительных действий. Среди новых предложений – включение по поручению премьер-министра Александра Мартынова программы по ремонту второстепенных дорог в проект госбюджета на следующий год. Она затронет города и сельскую местность.
«Правительство всегда старается чутко реагировать на проблемы, которые складываются в дорожной отрасли. В предыдущие годы достаточно большие денежные ресурсы направлялись на восстановление городских дорог и дорог республиканского значения. Получив сигналы о том, что второстепенные дороги тоже требуют концентрации, фокусировки, в Правительстве проблему оценили, и был подготовлен проект решения, позволяющий направить больше финансирования на данный сектор дорожной инфраструктуры», – рассказал Сергей Оболоник.
Подытожил слушания председатель Верховного Совета. Александр Коршунов акцентировал внимание на тех моментах, которые необходимо будет взять на контроль.
Первое, на что обратил внимание Александр Коршунов, – это финансирование. Спикер напомнил, что при рассмотрении Закона «О республиканском бюджете на 2021 год» и профильный комитет, и депутаты Верховного Совета при взаимодействии с главами госадминистраций, с депутатами городских и районных советов говорили о том, что Дорожный фонд сокращать нельзя. Тем более что идет увеличение стоимости инертных материалов и работ.
«Мы прекрасно понимаем, что те финансовые ресурсы, которые мы отвлекли из Дорожного фонда, пошли на благое дело – в первую очередь на борьбу с пандемией. Но в последующем, скорее всего, надо не сокращать Дорожный фонд, а увеличивать финансирование. Эту позицию Верховный Совет озвучивал ещё с 2017-2018 гг., когда шли обсуждения Концепции бюджетной и налоговой политики. Депутаты предлагали заложить в качестве параметров рост Дорожного фонда ежегодно на 10% в абсолютных величинах. Когда мы говорим о сложности с ремонтом дорожного покрытия, скорее всего, в первую очередь это связано с отсутствием финансовых ресурсов. Я думаю, что и депутаты городских и районных советов, и главы госадминистраций при наличии денег все эти вопросы закрыли бы уже давно», – подчеркнул председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
Второй проблемный момент, на который он обратил внимание, – это ценообразование. Глава парламента считает, что Счетной палате надо проверить ценообразование дорожных работ, их рентабельность и все составляющие, которые формируют затратную часть.
Третий момент, который необходимо держать под контролем, – процедура обследования дорог до и после ремонта.
Еще одна важная программа, формирующаяся по поручению главы Правительства, – приобретение дорожной техники. Её намерены запустить с 2022 года. Вопрос технического переоснащения дорожных предприятий – один из ключевых, когда речь заходит о качественном выполнении работ.
«На местах очень часто поступают заявки в потребности приобретения дорожной техники, поскольку старая уже изношена. Особенно это касается регионов, где много сел, грейдерной техники», – сказал Сергей Оболоник.
Кроме ремонта автомобильных дорог, не уходит в сторону тема благоустройства тротуаров и преображения территорий образовательных учреждений. Оба направления, инициированные несколько лет назад главой Правительства, сохранятся в Дорожном фонде на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Спикер парламента отметил, что по итогам слушаний будет подготовлен проект постановления Верховного Совета. Документ вынесут для рассмотрения на пленарное заседание, которое состоится 23 июня. novostipmr.com