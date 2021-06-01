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Комаровский высказался о "черной плесени"

Комаровский высказался о "черной плесени"

Избежать заражения мукормикозом несложно, считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях возможно заражение мукормикозом - заболеванием, которое вызывает "черная плесень". О своем отношении к заболеванию, в среду, 9 июня, врач рассказал в видео на YouTube-канале.

По словам доктора, человек может заразиться только при определенном сочетании разных факторов, среди которых нарушение работы иммунной системы, сахарный диабет второго типа, неправильное лечение стероидами, высокое содержание железа в крови.

"Избежать заражения мукормикозом несложно - достаточно следить за состоянием здоровья, чтобы не допускать перечисленных состояний, а также не контактировать напрямую с почвой", - сказал Комаровский.

Он подчеркнул, что при работе с землей необходимо пользоваться средствами защиты: костюмами, респираторами и перчатками.

Доктор считает, что количество заразившихся в Индии выросло на фоне коронавирусной инфекции и дефицита белка и избыток железа у жителей страны.

Также врач отметил, что мукормикоз - это не смертельно, если вовремя диагностировать заболевание, и принимать антигрибковые антибиотики (довольно дорогие) длительным курсом.

  • Сегодня, 05:44
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