Избежать заражения мукормикозом несложно, считает врач и телеведущий Евгений Комаровский. Телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях возможно заражение мукормикозом - заболеванием, которое вызывает "черная плесень". О своем отношении к заболеванию, в среду, 9 июня, врач рассказал в видео на YouTube-канале.
По словам доктора, человек может заразиться только при определенном сочетании разных факторов, среди которых нарушение работы иммунной системы, сахарный диабет второго типа, неправильное лечение стероидами, высокое содержание железа в крови.
"Избежать заражения мукормикозом несложно - достаточно следить за состоянием здоровья, чтобы не допускать перечисленных состояний, а также не контактировать напрямую с почвой", - сказал Комаровский.
Он подчеркнул, что при работе с землей необходимо пользоваться средствами защиты: костюмами, респираторами и перчатками.
Доктор считает, что количество заразившихся в Индии выросло на фоне коронавирусной инфекции и дефицита белка и избыток железа у жителей страны.
Также врач отметил, что мукормикоз - это не смертельно, если вовремя диагностировать заболевание, и принимать антигрибковые антибиотики (довольно дорогие) длительным курсом.