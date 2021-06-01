Штамп медицинских учреждений из Приднестровья не может быть препятствием для пропуска жителей Приднестровья, прошедших полный курс вакцинации, в Украину.
«В настоящий момент мы находимся в постоянном контакте с Посольством Украины, с ОБСЕ, представительством Всемирной организации здравоохранения в Кишинёве. На направленное нами обращение уже получена официальная реакция представителя по политическим вопросам от Молдовы. В своём письме молдавская сторона информирует Украину и иных участников формата «5+2» о том, что сертификаты о вакцинации, выдаваемые лечебными учреждениями Приднестровья, являются стандартизированными, генерируются автоматически и могут быть верифицированы через специальный QR-код. Штамп медицинских учреждений из Приднестровья не может в этой ситуации быть препятствием для пропуска жителей Приднестровья, прошедших полный курс вакцинации, в Украину. В этой связи ожидаем положительного решения вопроса украинской стороной», - сообщили «Новостям Приднестровья» в МИД Приднестровья.
Ранее в Министерстве иностранных дел Приднестровья заявили о поступивших сведениях об отказе сотрудников Государственной пограничной службы Украины в допуске на территорию страны граждан, вакцинированных от коронавируса в Приднестровье с выдачей соответствующего сертификата международного образца.