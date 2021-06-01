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Стартовала ежегодная программа по летнему трудоустройству несовершеннолетних

Стартовала ежегодная программа по летнему трудоустройству несовершеннолетних

В Приднестровье началось трудоустройство несовершеннолетних граждан (с 14 до 18 лет) на период летних каникул.

К примеру, в столице ребята могут подработать в трёх госорганизациях: ГУ «Республиканский ботанический сад», ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства» и МУП «Спецзеленстрой». В их обязанности входят озеленительные работы: уборка сухой травы, полив территории, уход за растениями. Рабочая неделя длится с понедельника по пятницу. Рабочий день начинается в 8:00 и продолжается три часа, сообщает novostipmr.com.

Центр социального страхования и социальной защиты Дубоссар и Дубоссарского района организует временные работы по благоустройству объектов народного образования. За информацией можно обращаться по адресу: Дубоссары, ул. Дзержинского, 4, каб. 37, отдел трудоустройства. Телефон для справок: 0 (215) 3-57-18.

Летнее трудоустройство подростков проводится во всех городах республики. За справками необходимо обращаться в отделы занятости центров соцзащиты и соцстрахования городов и районов республики.

Для трудоустройства необходимо подать следующий пакет документов:

медсправку о состоянии здоровья несовершеннолетнего;

справку из организации образования об обучении;

документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорт);

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

лицам от 14 до 16 лет необходимо заполнить заявление, так как для заключения договора работодателю требуется разрешение от органов опеки и попечительства и согласие одного из родителей.

На сегодняшний день уже заключено 27 договоров по республике. Всего планируется организовать 220 рабочих мест, сообщили в Министерстве по социальной защите и труду.
novostipmr.com
  • Вчера, 19:16
  • DTV
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