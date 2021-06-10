Апелляционная палата Кишинева не приняла к рассмотрению иск представителей "Платформы "Достоинство и правда", которые требовали отменить решение ЦИК.
Апелляционная палата Кишинева признала неприемлемым иск представителей партии "Платформа "Достоинство и правда", которые требовали отменить решение ЦИК относительно количества избирательных участков в Приднестровье.
Об этом сообщил лидер партии Андрей Нэстасе, который заявил, что вердикт инстанции будет опротестован в Высшей судебной палате, пишет sputnik.md
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Кроме того, "Платформа DA" потребует дисциплинарного наказания для судей, которые отклонили иск политформирования.
Согласно постановлению Центризбиркома, для избирателей из Приднестровья на досрочных парламентских выборах 11 июля будут открыты 44 участка, на два больше, чем на президентских выборах в ноябре 2020 года.Чеботарь – об организации выборов: в Приднестровье граждане имеют те же права
Врио заместителя премьер-министра по вопросам реинтеграции в Молдове Ольга Чеботарь призвала отказаться от дискриминационных подходов и политизации в вопросе о праве голоса для граждан на левом берегу Днестра и в муниципии Бендеры.
В своем заявлении Чеботарь напомнила экспертам, высказывающимся о голосовании граждан из восточных районов страны, что на левом берегу Днестра и в Бендерах проживают несколько сотен тысяч молдавских граждан, имеющих такие же права, как и остальные.
"Комментарии на языке вражды и подстрекательство к дискриминации наносят ущерб цели правительства по реинтеграции страны и влияют как на усилия Кишинева в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, так и на имидж Молдовы на международной арене", – написала Чеботарь в Facebook.
По ее словам, правительство Молдовы поддерживает равное и неограниченное осуществление права голоса для всех граждан Молдовы независимо от их местонахождения – в стране, за рубежом или на левом берегу Днестра.
"Пожалуйста, не делите граждан на хороших и плохих. Воля народа является основой государственного устройства. Эта воля выражается посредством свободных, демократических, прозрачных и справедливых выборов в соответствии с Конституцией Республики Молдова", – заключила Чеботарь.
Согласно постановлению Центризбиркома, для избирателей из Приднестровья на досрочных парламентских выборах 11 июля будут открыты 44 участка – на два больше, чем на президентских выборах в ноябре 2020 года.
Ранее Служба информации и безопасности РМ заявила об "угрозе национальной безопасности" в связи с решением ЦИК открыть избирательные участки в Бендерах и в селе Коржова. По мнению СИБ, на этих участках будет невозможно обеспечить нормальный процесс голосования и гарантировать безопасность для членов избирательных бюро, наблюдателей и избирателей.sputnik.md