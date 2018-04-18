14 июня в Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко начинается вступительная кампания. Документы от абитуриентов будут принимать по месту потенциального обучения: на филологическом, экономическом, медицинском, инженерно-техническом факультетах. По остальным направлениям заявления и соответствующий пакет документов следует приносить во второй корпус ПГУ.
Первый проректор вуза Николай Смоленский рассказал, что тем, кто планирует обучаться на договорной форме, в этом году, как и в прошлом, не нужно будет сдавать экзамены. А тех, кто будет поступать на бюджет, ждёт приятное нововведение. Вместо трёх экзаменов абитуриентам предстоит сдать всего один - по профилирующему предмету. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса, чтобы уменьшить количество людей, собирающихся в одном помещении, пишет novostipmr.com.
«Например, при поступлении на экономический факультет абитуриенты будут сдавать математику. Два других предмета – иностранный и родной языки – сдавать не будут. Равно как и все остальные студенты, поэтому их оценки будут внесены из аттестата, либо из предыдущего диплома, либо сертификата ЕГЭ с 2016 по 2019 годы. Российские сертификаты ЕГЭ не принимаем», - пояснил Николай Смоленский.
Первый проректор также отметил, что есть специальности, на которые может не быть конкурса. В этом случае абитуриенты будут освобождены и от сдачи профилирующего предмета.
Медалистов будут зачислять в вуз на первом заседании приёмной комиссии, после 13-14 июля.
«Есть профессии, которые являются наиболее востребованными и где количество бюджетных мест меньше, чем желающих поступить. В таком случае и медалистам придётся сдавать экзамены. И только те, кто наберёт 80 баллов и выше, будут зачислены. Остальные будут участвовать в общем конкурсе», - говорит Николай Смоленский.
Зачисление в ПГУ начнётся после вступительных экзаменов. Испытания пройдут с 15 по 25 июля. Подать документы можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. В субботу - с 9:00 до 14:00. Приём документов на поступление ведётся до 12 июля.
Николай Смоленский также отметил, что в этом году договоры на обучение в ПГУ будут не двух-, а трёхсторонними. Обычно они заключались между университетом и студентом. Теперь же третьей стороной выступают органы управления. novostipmr.com