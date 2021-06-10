Европейский союз готов выделить Армении 3 миллиона евро в обмен за отказ от названия "коньяк" при маркировке соответствующей алкогольной продукции. Соответствующее соглашение о финансовой поддержке было одобрено в четверг на заседании правительства республики.
Целью соглашения является постепенный отказ от использования конкретного географического названия, передает armeniasputnik.am.
На эти деньги Армения должна обеспечить плавный переход к новому названию, разработать новый бренд для армянского напитка, обеспечить рекламу и стимулировать использование и распространение нового названия, а также организовать сохранение позиций и конкурентоспособности нового армянского бренда на внешних рынках.
Программа будет финансироваться из бюджета ЕС в рамках политики Европейского соседства. Контроль над осуществлением программы будут осуществлять Минэкономики Армении и делегация ЕС в Армении.
Напомним, что требование об отказе от названия "коньяк" предусмотрено подписанным в ноябре 2017 года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое полностью вступило в силу с 1 марта 2021 года. По этому же документу Армения должна отказаться и от названия "шампанское". На отказ от "коньяка" Армении дали 14 лет на местном рынке и 25 лет –за рубежом. Для шампанского этот срок намного короче: два года на местном рынке и три – на зарубежном.