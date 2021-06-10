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ЕС готов выделить Армении 3 миллиона евро ради отказа от названия "коньяк"

ЕС готов выделить Армении 3 миллиона евро ради отказа от названия "коньяк"

Европейский союз готов выделить Армении 3 миллиона евро в обмен за отказ от названия "коньяк" при маркировке соответствующей алкогольной продукции. Соответствующее соглашение о финансовой поддержке было одобрено в четверг на заседании правительства республики.

Целью соглашения является постепенный отказ от использования конкретного географического названия, передает armeniasputnik.am.

На эти деньги Армения должна обеспечить плавный переход к новому названию, разработать новый бренд для армянского напитка, обеспечить рекламу и стимулировать использование и распространение нового названия, а также организовать сохранение позиций и конкурентоспособности нового армянского бренда на внешних рынках.

Программа будет финансироваться из бюджета ЕС в рамках политики Европейского соседства. Контроль над осуществлением программы будут осуществлять Минэкономики Армении и делегация ЕС в Армении.

Напомним, что требование об отказе от названия "коньяк" предусмотрено подписанным в ноябре 2017 года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое полностью вступило в силу с 1 марта 2021 года. По этому же документу Армения должна отказаться и от названия "шампанское". На отказ от "коньяка" Армении дали 14 лет на местном рынке и 25 лет –за рубежом. Для шампанского этот срок намного короче: два года на местном рынке и три – на зарубежном.

armeniasputnik.am
  • Вчера, 19:53
  • DTV
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