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В Тирасполе повышают внимательность пешеходов

В Тирасполе повышают внимательность пешеходов

Вблизи пешеходных переходов яркими красками были нанесены предупреждающие слоганы.

«Посмотри налево – направо», «Возьми ребёнка за руку», «Сними наушники», «Сойди с велосипеда» – теперь эти предупреждающие слоганы яркими красками нанесены вблизи пешеходных переходов. Сотрудники ГАИ совместно с активистами молодёжного движения «Звезда» провели социальную акцию.

Надписи появились в разных районах Тирасполя. Цель акции – повысить внимательность пешеходов при пересечении проезжей части и дисциплину вблизи дорог.

Особенно это актуально летом, когда школьники на каникулах. Яркие надписи непременно привлекут внимание детей и подростков, когда они будут переходить дорогу по зебре.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 05:53
  • DTV
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