Вблизи пешеходных переходов яркими красками были нанесены предупреждающие слоганы.
«Посмотри налево – направо», «Возьми ребёнка за руку», «Сними наушники», «Сойди с велосипеда» – теперь эти предупреждающие слоганы яркими красками нанесены вблизи пешеходных переходов. Сотрудники ГАИ совместно с активистами молодёжного движения «Звезда» провели социальную акцию.
Надписи появились в разных районах Тирасполя. Цель акции – повысить внимательность пешеходов при пересечении проезжей части и дисциплину вблизи дорог.
Особенно это актуально летом, когда школьники на каникулах. Яркие надписи непременно привлекут внимание детей и подростков, когда они будут переходить дорогу по зебре.