Dnestr.TV

 
0

Ремонт двух мостов через Днестр обсудили в Минэкономики Молдовы

Ремонт двух мостов через Днестр обсудили в Минэкономики Молдовы

Заседание Технико-экономического совета Минэкономики состоялось с участием государственного секретаря Министерства экономики и инфраструктуры РМ Михаила Лупашку и временного генерального директора ASD Вячеслава Потопа.

Встреча была организована с целью изучения решений в рамках разработки технико-экономического обоснования размещения подъездной дороги к трансграничному автомобильному мосту через реку Днестр и разработки проектной документации на ремонт моста, расположенного недалеко от Дубоссар, пишет point.md ссылаясь на deschide.md

В повестке дня также была презентация Jetmix Group технологии впрыска потока, предназначенной для усиления и предотвращения деформации откосов, насыпей, защиты фундаментов, увеличения несущей способности свай, анкерных устройств, опор большого диаметра, увеличения коэффициента уплотнения грунта, укрепление грунтовых оснований зданий.

В ходе встречи обсуждался вопрос разработки проектной компанией Universinj технико-экономического обоснования с целью определения позиции подключения подъездной дороги к мосту через Днестр, который будет иметь протяженность около 5 км и обеспечит соединение строящегося моста с национальной дорогой R14 - Косэуцы - граница с Украиной.

«Мост через реку Днестр, расположенный между Косэуци в Сорокском районе и Ямполем (Украина), обеспечит транзитный коридор для территории Республики Молдова в Европейский Союз, в том числе значительно сократит время в пути из Кишинева в Киев», - сказал Михаил Лупашку.

Проектная компания Injproiect представила решения по разработке проектной документации по ремонту автомобильного моста через реку Днестр, расположенного на дороге М1 Граница с Румынией - Леушены - Кишинев - Дубоссары - граница с Украиной.

«Ремонт моста через реку Днестр, который соединяет города Криулены и Дубоссары, имеет стратегическое значение для Республики Молдова. Мы ценим работу местных компаний, которые могут выполнить работы на высоком уровне», - подтвердил Вячеслав Потоп.

Технико-экономический совет в области автомобильных дорог Министерства экономики и инфраструктуры в Молдове - это постоянный консультативный орган, созданный для поддержки реализации государственной политики и стратегии в области автомобильных дорог. Заседания совета проходят раз в квартал.

point.md
  • Сегодня, 05:59
  • DTV
  • Просмотров: 11
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна