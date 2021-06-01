Заседание Технико-экономического совета Минэкономики состоялось с участием государственного секретаря Министерства экономики и инфраструктуры РМ Михаила Лупашку и временного генерального директора ASD Вячеслава Потопа.
Встреча была организована с целью изучения решений в рамках разработки технико-экономического обоснования размещения подъездной дороги к трансграничному автомобильному мосту через реку Днестр и разработки проектной документации на ремонт моста, расположенного недалеко от Дубоссар, пишет point.md ссылаясь на deschide.md
В повестке дня также была презентация Jetmix Group технологии впрыска потока, предназначенной для усиления и предотвращения деформации откосов, насыпей, защиты фундаментов, увеличения несущей способности свай, анкерных устройств, опор большого диаметра, увеличения коэффициента уплотнения грунта, укрепление грунтовых оснований зданий.
В ходе встречи обсуждался вопрос разработки проектной компанией Universinj технико-экономического обоснования с целью определения позиции подключения подъездной дороги к мосту через Днестр, который будет иметь протяженность около 5 км и обеспечит соединение строящегося моста с национальной дорогой R14 - Косэуцы - граница с Украиной.
«Мост через реку Днестр, расположенный между Косэуци в Сорокском районе и Ямполем (Украина), обеспечит транзитный коридор для территории Республики Молдова в Европейский Союз, в том числе значительно сократит время в пути из Кишинева в Киев», - сказал Михаил Лупашку.
Проектная компания Injproiect представила решения по разработке проектной документации по ремонту автомобильного моста через реку Днестр, расположенного на дороге М1 Граница с Румынией - Леушены - Кишинев - Дубоссары - граница с Украиной.
«Ремонт моста через реку Днестр, который соединяет города Криулены и Дубоссары, имеет стратегическое значение для Республики Молдова. Мы ценим работу местных компаний, которые могут выполнить работы на высоком уровне», - подтвердил Вячеслав Потоп.
Технико-экономический совет в области автомобильных дорог Министерства экономики и инфраструктуры в Молдове - это постоянный консультативный орган, созданный для поддержки реализации государственной политики и стратегии в области автомобильных дорог. Заседания совета проходят раз в квартал.