Украина и Молдова будут взаимно признавать свидетельства о вакцинации против коронавируса. Об этом договорились министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и и.о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелий Чокой, сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Сегодня молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило официальной нотой, что Молдова признает свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после прививки от COVID-19", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что Украина также будет признавать свидетельство о COVID-вакцинации, которое выдается в соседней стране.
Основанием для признания Украиной молдавских свидетельств является постановление Кабмина Украины №583 от 2 июня 2021 года.
"Отныне наши граждане, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову. Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран все увеличивался", - заявил Кулеба.