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Новый способ обрести подтянутый пресс без спорта стал трендом

Новый способ обрести подтянутый пресс без спорта стал трендом

Пользователи Сети придумали новый способ обрести идеальную фигуру без физических упражнений и диет. На ролики, появившиеся в TikTok, обратили внимание журналисты News Week.

По информации издания, блогеры принялись публиковать видео, демонстрируя лайфхак, который позволяет им создать иллюзию рельефных мышц на теле с помощью солнцезащитного крема. Отмечается, что юзеры наносят средство на живот, имитируя кубики пресса, и отправляются загорать, передает lenta.ru

Так, например, пользовательница Сети с никнеймом @morganjcordle опробовала описанный способ и показала полученный результат в конце ролика. На размещенных кадрах видно, что те участки кожи, на которые был нанесен солнцезащитный крем, остались белыми, что создало иллюзию пресса.

Публикация девушки набрала больше миллиона просмотров и восхитила зрителей, о чем они принялись писать в комментариях. «Это гениально», «Вау, я точно попробую сделать также», «На самом деле это выглядит хорошо», «Действительно похоже на пресс», «Спасибо! Идея — класс», — высказывались они.

Lenta.ru

  • Сегодня, 06:07
  • DTV
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