Dnestr.TV

 
0

Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха

Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха

Запрет вступит в силу в декабре. Исключение сделано для его использования в научных и религиозных целях. В Израиле меру называют символической, поскольку основные покупатели натурального меха в стране — ультраортодоксальные иудеи

Министр защиты окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль подписала документ, запрещающий продажу животного меха для производства одежды на территории страны, сообщает The Jerusalem Post.

«Меховая индустрия является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и приносит неописуемую жестокость и страдания», — заявила она. Поправка вступит в силу через шесть месяцев, в декабре, пишет rbc.ru.

Министр назвала использование меха и кожи в производстве одежды аморальным и избыточным, добавив, что мера сделает модную индустрию страны более экологичной. В своем Twitter Гамлиэль написала, что Израиль стал первым государством в мире, запретившим продажу меха для этих целей.

В Израиле разрешение на импорт и экспорт меха животных выдает Управление природы и парков страны. Поправка, подписанная Гамлиэль в рамках закона об охране дикой природы от 1976 года, ограничивает это право, но во многом «носит символический характер», отмечает Times of Israel. В частности, ведомство по-прежнему сможет выдавать разрешение, если натуральный мех будет использоваться для религиозных, научных и образовательных целей. При этом в основном в Израиле с его теплым климатом мех покупают ультраортодоксальные евреи, которые в Шаббат и праздничные дни носят штраймли — головные уборы, отделанные хвостами соболей и лисиц.

Организация PETA («Люди за этичное обращение с животными») назвала историческим запрет на продажу натурального меха для производства одежды, отметив, что местные активисты добивались его годами.

В 2019 году запрет на продажу и производство меховых изделий ввели в Калифорнии. От натурального меха отказались крупные производители одежды и обуви, в том числе Michael Kors, Jimmy Choo, Burberry, Gucci, Versace и другие.
rbc.ru
  • Сегодня, 06:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна