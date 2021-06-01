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В Украине изменят систему оплаты труда чиновников

В Украине изменят систему оплаты труда чиновников

Систему оплаты труда госслужащих намерены изменить на основе классификации должностей, чтобы исключить незаслуженные надбавки.
Кабмин готовит законопроект для реформы системы оплаты труда госслужащих. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram в пятницу, 11 июня.

Отмечается, что правительство инициирует снижение примерно на 10% предельной численности госслужащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, сообщает korrespondent.net

"Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможными выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", - говорится в сообщении.

Новая финансовая модель будет введена в секретариате Кабмина, Минфине, Минцифры и Национальном агентстве по вопросам госслужбы. Далее новая система оплаты труда должна заработать и в других госучреждениях.

Ранее Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов для госслужащих на знание украинского языка.
korrespondent.net
  • Сегодня, 15:16
  • DTV
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