Систему оплаты труда госслужащих намерены изменить на основе классификации должностей, чтобы исключить незаслуженные надбавки. Кабмин готовит законопроект для реформы системы оплаты труда госслужащих. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram в пятницу, 11 июня.
Отмечается, что правительство инициирует снижение примерно на 10% предельной численности госслужащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, сообщает korrespondent.net
"Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможными выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", - говорится в сообщении.
Новая финансовая модель будет введена в секретариате Кабмина, Минфине, Минцифры и Национальном агентстве по вопросам госслужбы. Далее новая система оплаты труда должна заработать и в других госучреждениях.
Ранее Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов для госслужащих на знание украинского языка. korrespondent.net