С начала этого года граждане Молдовы стали больше говорить по мобильным телефонам, но операторы связи получили меньшие доходы. Так, объем голосового трафика в сетях мобильной связи в первом квартале текущего года превысил 1,6 млрд минут, увеличившись на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По крайней мере, об этом свидетельствует статистика развития рынка услуг мобильной телефонии, сообщает nokta.md
Трафик в собственных сетях увеличился на 2,4% до примерно 1,2 миллиарда минут, трафик в фиксированные сети увеличился на 15,3% до чуть более 74 миллионов минут, а трафик в другие мобильные сети увеличился на 22,8% и составил около 377 миллионов минут.
Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (ANRCETI) сообщает, что среднемесячный трафик на пользователя (МоВ) увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 10,6% и достиг 308 минут (пять часов 8 минут).
Клиенты, обслуживаемые Orange Moldova — около 344 минут в месяц, больше всего разговаривали по телефону, за ними следуют клиенты, обслуживаемые Moldtelecom — 316 минут и Moldcell — 241 минута в месяц. В первом квартале этого года пользователь, обслуживаемый Orange Moldova, ежемесячно разговаривал по мобильному телефону в среднем 344 минуты, клиент, обслуживаемый Moldtelecom, — 316 минут, а клиент Moldcell — 241 минуту. При этом за отчетный период увеличилось общее количество пользователей (на 0,8%), составив около 4,14 миллиона.
Статистика показывает, что объем доходов, полученных на этом сегменте рынка, снизился на 7% и составил 693,3 млрд леев, а среднемесячный доход на одного активного пользователя мобильной телефонии (ARPU) снизился по сравнению с тем же кварталом 2020 г. на 3,3% и составили 67,4 лея.
По итогам первого квартала 2021 года рыночные доли трех поставщиков услуг мобильной телефонии в зависимости от оборота составили: Orange Moldova — 64,2%, Moldcell — 28,4% и Moldtelecom — 7,4%.