В период с 4 по 10 июня на территории республики зарегистрировано 182 заявления и сообщения о преступлениях. По 123 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период был зарегистрирован один грабёж (подозреваемый установлен), одно изнасилование (раскрыто), один угон транспортного средства (раскрыт), 25 краж (12 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые лица установлены по всем фактам), сообщает mvdpmr.org
Сотрудниками ОВД разыскано восемь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано 11 госдолжников.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1439 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 18 водителей, которые были за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено шесть таких водителей, Рыбницкого района – пять. В г. Тирасполь, Слободзейском и Григориопольском районах обнаружено по два таких водителя, в Дубоссарском районе – один.
С 4 по 10 июня на территории республики произошло шесть пожаров. Погибших и раненых нет. Четыре пожара зарегистрировано в Рыбницком районе (три – в городе и один – на трассе Рыбница – Тирасполь, недалеко от с. Гидирим), по одному пожару – в г. Дубоссары и на территории обслуживания г. Тирасполь (с. Суклея). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола.