Ремонт муниципального жилищного фонда, восстановление дорожного полотна, повышение транспортной доступности – эти направления могут стать частью госпрограммы кредитования с субсидированием процентной ставки из бюджета. Такое предложение выдвинул Председатель Правительства во время онлайн-совещания с участием его заместителя – руководителя Министерства экономического развития Сергея Оболоника и главами ряда районов.
По льготным займам на преображение дорог и многоквартирных домов уже представили рабочие варианты Бендеры и Тирасполь соответственно. Что касается улучшения в сфере пассажироперевозок, особенно на селе, то здесь ситуация кризисная с момента наступления пандемии новой коронавирусной инфекции: число пассажиров стремительно упало, а значит вслед за ним – и выручка транспортных предприятий. Понимая глубину проблемы, в качестве экстренной меры поддержки Минэкономразвития по поручению Александра Мартынова подготовило инициативу о выделении госсубсидий на покрытие топливных расходов компаниям, которые обслуживают социально значимые маршруты. Сейчас она на рассмотрении в Верховном Совете, передает пресс-служба Правительства республики.
Инициатива Правительства позволит, по словам получателей помощи, стабилизировать их деятельность. Вместе с тем для повышения качества транспортных услуг надо смотреть шире и обновлять подвижной состав. Собственных доходов, исходя из объективных обстоятельств, на эти цели не хватает. Отсюда и родилась идея с подключением банковской ликвидности под закупку машин. В частности, о потребности в доступных кредитах заявил директор фирмы-перевозчика, чьи машины ходят по Григориополю и населенным пунктам района.
«Проблемы, которые сейчас ярко окрашиваются – проблемы жилфонда, дорожного фонда и транспорта – надо было решать давно. Они, к сожалению, не решались, поэтому масштаб нерешенных проблем очень велик. И в чем нюанс здесь заключается. Проблемы надо решать сейчас, а денег в бюджете, чтобы существенно продвинуться в их решении, нет, потому что есть и другие расходы. И вот как быть в этой ситуации. Один из вариантов – привлечение ликвидности банков под приемлемый процент. И что это нам дает: не изымая деньги из бюджета в большом количестве, привлекать банковские ресурсы и нести лишь расходы по субсидированию процентной ставки, – изложил свою позицию Глава Правительства. – Нужно очень внимательно смотреть, что мы субсидируем в реальном секторе экономики, эту работу мы ведем постоянно, и добавлять направления, которые тоже являются приоритетными».
Александр Мартынов поставил задачу Сергею Оболонику разработать инициативу о включении в программу льготного кредитования с госучастием трех позиций – ремонт жилфонда, ремонт дорог и повышение транспортной доступности. Вскоре законопроект представят Президенту, а затем направят на рассмотрение в Верховный Совет.
«Как возможное направление – перевозки теми экономическими агентами, которые осуществляют как городские, так и пригородные перевозки. Не думаю, что это нам выльется в огромные деньги, но уверен, что шаг вперед в плане пригородных маршрутов мы сделаем», – нацелил Глава исполнительной власти.
Размер дополнительного бюджетного финансирования под погашение части процентной ставки просчитают Минэкономразвития и Минфин. gov-pmr.org