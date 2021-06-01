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В Кишиневе ученик скончался после экзамена по румынскому языку

В Кишиневе ученик скончался после экзамена по румынскому языку

В Кишиневе 8 июня произошла трагедия в лицее "Богдан Петричейку Хашдеу". Лицеисты сдавали экзамен бакалавра по румынскому языку. Во время экзамена 18-летнему Раду Ребеже стало очень плохо.

- Ему вызвали "скорую", его увезли в больницу по месту жительства, - рассказал "Комсомолке" глава инспектората полиции Ботаники Валентин Кукош. - Что было дальше, мы не знаем...

- Все было по протоколу и скорую помощь вызвали быстро, - сообщили нам в самом лицее. - Больше никакой информации не можем дать.

Раду срочно госпитализировали и даже прооперировали, но из комы он так и не вышел и скончался 11 июня.

Раду - единственный ребенок

- Пока причина смерти еще не установлена, нет результатов судмедэкспертизы, - говорит начальник полицейского участка Магдачешт Владислав Сувак. - Да, раду был единственным ребенком этой семьи...
kp.md
  • Сегодня, 06:21
  • DTV
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