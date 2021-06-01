Президенту Вадиму Красносельскому показали новую систему орошения – туманную. Её установил на своих картофельных полях глава фирмы «Лендер Агроприм» Роберто Гуардигли.
Сельхозпредприятие находится в селе Красный Виноградарь. Президент не раз общался с Роберто Гуардигли, знаком с инфраструктурой фирмы. В 2017 году внимание Вадима Красносельского привлек современный элеватор емкостью 32 тысячи тонн, передает novostipmr.com ссылаясь на президентскую пресс-службу.
Сейчас особый интерес вызвали картофельные поля. Как говорит Роберто Гуардигли, туманная система орошения в Приднестровье единственная в своем роде. Она помогает избежать потемнения клубней при перепадах температур, что является серьезной проблемой при капельном орошении.
Глава компании рассказал, что приобрести больше 30 дождевальных установок удалось за счёт кредитов Фонда госрезерва. Сейчас у компании под поливом 3200 га земли. Всего в ведении этого хозяйства 9328 гектаров, большая часть которых – пашни.
Осваивает предприниматель и новые направления растениеводства. Выращивает томаты (как и картофель, для внутреннего рынка) и нут на экспорт. Кроме того, посеяли траву амарант. Ее применяют в кулинарии. Собеседники обсудили дальнейшие планы развития предприятия. Говорили о плюсах организации самостоятельной переработки выращенной продукции.
Сельское хозяйство – важная составляющая экономики Дубоссарского района. Из 47,6 тысячи гектаров общей площади почти 35 тысяч занимают сельхозугодия (7612 га – пашни, 2262 га – виноградники, 576 га – сады). Орошением охвачено 6,2 тысячи гектаров, это вдвое больше, чем в прошлом году. novostipmr.com