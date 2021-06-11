Dnestr.TV

 
0

В Госдуму внесен законопроект о репатриации в Россию украинцев и белорусов

В Госдуму внесен законопроект о репатриации в Россию украинцев и белорусов

11 июня, в Госдуму внесен проект федерального закона «О репатриации в Российскую Федерацию», определяющий условия и процедуру возвращения российских соотечественников на постоянное проживание на свою историческую родину. Под его нормы могут подпасть украинцы и белорусы.

Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Настоящий закон определяет условия и процедуру возвращения российских соотечественников на постоянное проживание на свою историческую родину — в Российскую Федерацию в порядке репатриации во исполнение части третьей статьи 69 Конституции РФ об оказании поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности, предотвращении их ассимиляции, прежде всего в государствах, законы и практика которых создают проблемы для удовлетворения национальных прав и интересов российских соотечественников», — говорится в пояснительной записке, передает eadaily.com.

В ней указывается, что законопроект «восполняет отсутствие репатриационной составляющей как ключевого пробела государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом».

Инициатор документа — депутат-единоросс Госдумы Константин Затулин — предлагает два критерия признания за иностранными гражданами и лицами без гражданства права на репатриацию: соответствие определению соотечественника и свободное владение русским языком. Автор уточняет понятие «соотечественники», подразумевая под ними «лиц и их потомков, проживающих за пределами территории РФ и относящихся к народам, исторически проживающим на территории РФ», а также лиц, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее родились или проживали на территории РФ.

Речь идет о лицах, чьи предки проживали в государствах, входивших в состав СССР, а также о выходцах из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и РФ, которые имели соответствующую гражданскую принадлежность и стали «гражданами иностранного государства или лицами без гражданства».

Согласно законопроекту, в перечень народов, исторически проживающих на территории РФ, должны входить государствообразующий народ (русские), представители белорусского и украинского народов, «связанных с государствообразующим народом общностью исторической судьбы и культуры», представители народов, проживающих в национально-территориальных образованиях на территории РФ, и коренные малочисленные народы, а также «представители иных исторически проживающих на территории РФ народов».

Законопроект описывает порядок подачи документов на репатриацию, применение ее норм в отношении членов семьи репатрианта, оговаривает переезд на постоянное проживание в РФ и порядок получения вида на жительство. Отмечается, что «для права на репатриацию свободное использование русского языка в семейно-бытовой и культурной сферах является необходимым условием».

eadaily.com
  • Сегодня, 06:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна