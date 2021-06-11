11 июня, в Госдуму внесен проект федерального закона «О репатриации в Российскую Федерацию», определяющий условия и процедуру возвращения российских соотечественников на постоянное проживание на свою историческую родину. Под его нормы могут подпасть украинцы и белорусы.
Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
«Настоящий закон определяет условия и процедуру возвращения российских соотечественников на постоянное проживание на свою историческую родину — в Российскую Федерацию в порядке репатриации во исполнение части третьей статьи 69 Конституции РФ об оказании поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности, предотвращении их ассимиляции, прежде всего в государствах, законы и практика которых создают проблемы для удовлетворения национальных прав и интересов российских соотечественников», — говорится в пояснительной записке, передает eadaily.com.
В ней указывается, что законопроект «восполняет отсутствие репатриационной составляющей как ключевого пробела государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом».
Инициатор документа — депутат-единоросс Госдумы Константин Затулин — предлагает два критерия признания за иностранными гражданами и лицами без гражданства права на репатриацию: соответствие определению соотечественника и свободное владение русским языком. Автор уточняет понятие «соотечественники», подразумевая под ними «лиц и их потомков, проживающих за пределами территории РФ и относящихся к народам, исторически проживающим на территории РФ», а также лиц, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее родились или проживали на территории РФ.
Речь идет о лицах, чьи предки проживали в государствах, входивших в состав СССР, а также о выходцах из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и РФ, которые имели соответствующую гражданскую принадлежность и стали «гражданами иностранного государства или лицами без гражданства».
Согласно законопроекту, в перечень народов, исторически проживающих на территории РФ, должны входить государствообразующий народ (русские), представители белорусского и украинского народов, «связанных с государствообразующим народом общностью исторической судьбы и культуры», представители народов, проживающих в национально-территориальных образованиях на территории РФ, и коренные малочисленные народы, а также «представители иных исторически проживающих на территории РФ народов».
Законопроект описывает порядок подачи документов на репатриацию, применение ее норм в отношении членов семьи репатрианта, оговаривает переезд на постоянное проживание в РФ и порядок получения вида на жительство. Отмечается, что «для права на репатриацию свободное использование русского языка в семейно-бытовой и культурной сферах является необходимым условием».