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В Молдове топливо дорожало 9 раз за полгода

В Молдове топливо дорожало 9 раз за полгода

Топливо подорожало в девятый раз за полгода, и всего за несколько дней до того, как НАРЭ должно утвердить новую методологию расчёта цен.
Вчера стало известно, что подняла цены одна сеть автозаправочных станций. Литр бензина A-95 там теперь стоит 20 леев 66 банов — на 21 бан дороже, чем в начале месяца. Дизельное топливо продаётся почти по 17 леев, передает publika.md

Водители уже не удивляются, только упрекают топливные компании в жадности: "Очень некрасиво с их стороны, нам и так не хватает денег. В первую очередь нужно думать о людях".

"Сейчас всем очень тяжело, теперь ещё и это повышение доведёт нас до ручки. Мне кажется, о людях никто не думает. Только набивают карманы"? - говорят водители.

Экономические эксперты говорят о том, что очевидных причин для роста цен — нет.

"Нынешние цены корректнее, чем в прошлом году. Но цены на международном рынке стабилизировались, и акциз должен вырасти только в следующем году. Так что сейчас повышения быть не должно", - говорит эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Неопределенность — магнит для извлечения выгоды. Я не исключаю, что учитывая предвыборный период, методология может появиться только после выборов. Или вообще будет пересмотрен способ регулирования цен", - говорит Роман Киркэ.

За полгода цены на топливо выросли более чем на 30%. Совет по конкуренции проводит расследование, подозревая топливные компании в картельном сговоре. Месяц назад в силу вступил закон, в соответствии с которым НАРЭ снова будет устанавливать максимально допустимые цены. Методология ценообразования должна быть утверждена агентством до 14 июня.

publika.md
  • Сегодня, 19:24
  • DTV
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