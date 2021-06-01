Топливо подорожало в девятый раз за полгода, и всего за несколько дней до того, как НАРЭ должно утвердить новую методологию расчёта цен. Вчера стало известно, что подняла цены одна сеть автозаправочных станций. Литр бензина A-95 там теперь стоит 20 леев 66 банов — на 21 бан дороже, чем в начале месяца. Дизельное топливо продаётся почти по 17 леев, передает publika.md
Водители уже не удивляются, только упрекают топливные компании в жадности: "Очень некрасиво с их стороны, нам и так не хватает денег. В первую очередь нужно думать о людях".
"Сейчас всем очень тяжело, теперь ещё и это повышение доведёт нас до ручки. Мне кажется, о людях никто не думает. Только набивают карманы"? - говорят водители.
Экономические эксперты говорят о том, что очевидных причин для роста цен — нет.
"Нынешние цены корректнее, чем в прошлом году. Но цены на международном рынке стабилизировались, и акциз должен вырасти только в следующем году. Так что сейчас повышения быть не должно", - говорит эксперт Вячеслав Ионицэ.
"Неопределенность — магнит для извлечения выгоды. Я не исключаю, что учитывая предвыборный период, методология может появиться только после выборов. Или вообще будет пересмотрен способ регулирования цен", - говорит Роман Киркэ.
За полгода цены на топливо выросли более чем на 30%. Совет по конкуренции проводит расследование, подозревая топливные компании в картельном сговоре. Месяц назад в силу вступил закон, в соответствии с которым НАРЭ снова будет устанавливать максимально допустимые цены. Методология ценообразования должна быть утверждена агентством до 14 июня.