В субботу, 12 июля, молодые люди в Приднестровье принимают участие в Международном молодежном форуме Youth for the future.
Его в рамках Года молодежи в проводит Ассоциация креативных индустрий в партнерстве с Россотрудничеством и совместно с компанией InteractiveCenter.
Форум организован в том числе с онлайн-трансляцией на вебсайте и в социальных сетях, пишет sputnik.md.
В программе – три трека и две панельные дискуссии с участием лидеров общественного мнения, блогеров и самой молодежи. Спикеры подключаются из России, Белоруссии, Грузии, Украины, Марокко, а также с обоих берегов Днестра.
Участники обсуждают различные темы, в том числе "Образование сегодня и самореализацию в VUCA-мире". VUCA – хаотичная, быстро меняющаяся бизнес-среда, которая стала новой реальностью.
Еще одна заявленная тема – "Навыки 4К" (коммуникация, креативность, критическое мышление и командная работа). Там говорят о том, как формировать и где можно приобрести лидерские качества и открытое мышление (пластичность мышления и гибкое сознание). Кроме того, гости форума обсуждают темы, связанные с карьерой и развитием личности, дискутируют о том, как получить работу мечты, составить грамотное резюме и успешно пройти собеседование.
Форум проводят, чтобы помочь активной молодежи раскрыть свой потенциал и самореализоваться.