Избыток вакцин с Соединенных Штатах увеличивается ежедневно по мере приближения сроков годности, пишет агентство Associated Press.
В штатах Теннесси и Северной Каролине спрос на препарат от коронавируса упал так сильно, что власти штатов вернули миллионы доз федеральному правительству, несмотря на то, что менее половины жителей было привито. В Оклахоме также перестали запрашивать новые дозы.
Отмечается, что все американские штаты пытаются использовать препараты до того, как их срок годности летом истечет. При этом призы в миллион долларов, бесплатные напитки и другие подарки не изменили ситуацию с вакцинацией от коронавируса, пишет mk.ru.
В Центрах по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что в конце прошлой недели в Штатах в среднем делалось около 870 тыс. новых прививок ежедневно. Таким образом, их число сократилось по сравнению с максимумом в 3,3 млн инъекций в день в середине апреля.
Напомним, президент США Джо Байден заявлял о намерении привить, хотя бы одной дозой, около 70% населения страны ко Дню независимости 4 июля. mk.ru ФОТО: PIXABAY.COM