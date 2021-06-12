Dnestr.TV

 
0

В США зафиксирован избыток просроченных вакцин

В США зафиксирован избыток просроченных вакцин

Избыток вакцин с Соединенных Штатах увеличивается ежедневно по мере приближения сроков годности, пишет агентство Associated Press.

В штатах Теннесси и Северной Каролине спрос на препарат от коронавируса упал так сильно, что власти штатов вернули миллионы доз федеральному правительству, несмотря на то, что менее половины жителей было привито. В Оклахоме также перестали запрашивать новые дозы.

Отмечается, что все американские штаты пытаются использовать препараты до того, как их срок годности летом истечет. При этом призы в миллион долларов, бесплатные напитки и другие подарки не изменили ситуацию с вакцинацией от коронавируса, пишет mk.ru.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что в конце прошлой недели в Штатах в среднем делалось около 870 тыс. новых прививок ежедневно. Таким образом, их число сократилось по сравнению с максимумом в 3,3 млн инъекций в день в середине апреля.

Напомним, президент США Джо Байден заявлял о намерении привить, хотя бы одной дозой, около 70% населения страны ко Дню независимости 4 июля.
mk.ru
ФОТО: PIXABAY.COM
  • Сегодня, 19:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна