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Правовая школа пациента. Урок 1: Пациент и его права

Правовая школа пациента. Урок 1: Пациент и его права

«Почему УЗИ должны сделать бесплатно, но пришлось заплатить? Как можно сменить участкового педиатра если он не нравиться? Что делать если Скорая не едет уже два часа? Это небольшая часть вопросов, которые частно задают пациенты. Ответы и решения - в видео про права пациента, которые необходимо знать как пациентам, так и врачам», - констатировала председатель ОО «Центр «Тринити» Ирина Галаченко.

Она уточнила, что на уроках «Правовой школы пациента» каждый сможет узнать о своих правах и возможностях в медицинской системе левобережья.

Видео курс «Правовая школа пациента» - часть проекта «ВИЧ инфекция - это не «мишень» для нарушения прав человека», реализуемого ОО «Центр «Тринити» (г. Рыбница) совместно с «Союзом организаций, работающих в области профилактики ВИЧ и снижения вреда» (г. Бельцы).


Проект реализуется в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции.
  • Сегодня, 07:58
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