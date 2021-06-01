Эти данные приводит экономический эксперт Думитру Барбалат со ссылкой на оперативные данные Таможенного комитета Приднестровья.
Из приведённой таблицы можно узнать, что экспорт из Приднестровья в РМ за январь-май 2021 года вырос всего на 8% и составил $105,2 млн. А импорт увеличился на 61%, до $63,3 млн., передает mybusiness.md
Скорее всего, это произошло из-за частичного замещения молдавскими товарами украинских.
Товарооборот в целом вырос на 23%.
Товарооборот Приднестровья со странами ЕС-27 плюс Молдова (Кишинев) составляет 51,2% от всего товарооборота. В том числе, экспорт - 69,4% и импорт – 39,6%, отметил экономист.