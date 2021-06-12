Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может попытаться прекратить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».
«Где-то на точке входа газотранспортной системы на территорию Украины, но эта точка находится на территории России, может просто возникнуть потребность в плановом многолетнем ремонте», — сказал Кулеба в эфире канала «Украина-24», комментируя вероятность того, что РФ попытается поставлять газ в Европу в обход Украины после запуска «Северного потока — 2», пишет eadaily.com.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон намерен сделать «все возможное», чтобы «Северный поток — 2» не стал политическим оружием Москвы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон активно общается с Германией, «чтобы посмотреть, что необходимо сделать» для возмещения возможных транзитных потерь Киева из-за трубопровода, который был построен в обход Украины.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток — 2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.