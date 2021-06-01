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Томаты без косточек вырастили японские ученые

Томаты без косточек вырастили японские ученые

Некоторые фрукты и ягоды без семян (виноград, арбузы и др.) являются очень популярными среди потребителей, поскольку их удобнее употреблять в пищу и готовить, а выглядят они более эстетично. Косточки в томатах мешают готовить сок или пасту, различные блюда. Впрочем, эта проблема может быть решена — японские биологи из Университета Токушимы использовали технологию CRISPR для получения томатов без семян, передает SEEDS со ссылкой на Agrotimes.

Целевая мутация была внесена в ген SlIAA9, что привело к повышенной выработке ауксинов, растительных гормонов, стимулирующих рост плодов без формирования семян. В остальном ГМ-растения ничем не отличались от обычных, только листья (их рост также контролируется ауксином) имели менее порезанную форму. Кроме того, новые томаты не требуют опыления.

Томаты без косточек вырастили японские ученые

Согласно результатам исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports, новый тип растений можно вывести путем направленной модификации генов с помощью системы CRISPR/Cas9. Попытки выращивания томатов без семян делали и раньше, впрочем они не давали стопроцентного результата, а сам процесс селекции растений стоил достаточно дорого. Новая технология позволяет делать это дешевле и эффективнее.
east-fruit.com
  • Сегодня, 09:58
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