Некоторые фрукты и ягоды без семян (виноград, арбузы и др.) являются очень популярными среди потребителей, поскольку их удобнее употреблять в пищу и готовить, а выглядят они более эстетично. Косточки в томатах мешают готовить сок или пасту, различные блюда. Впрочем, эта проблема может быть решена — японские биологи из Университета Токушимы использовали технологию CRISPR для получения томатов без семян, передает SEEDS со ссылкой на Agrotimes.
Целевая мутация была внесена в ген SlIAA9, что привело к повышенной выработке ауксинов, растительных гормонов, стимулирующих рост плодов без формирования семян. В остальном ГМ-растения ничем не отличались от обычных, только листья (их рост также контролируется ауксином) имели менее порезанную форму. Кроме того, новые томаты не требуют опыления.
Согласно результатам исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports, новый тип растений можно вывести путем направленной модификации генов с помощью системы CRISPR/Cas9. Попытки выращивания томатов без семян делали и раньше, впрочем они не давали стопроцентного результата, а сам процесс селекции растений стоил достаточно дорого. Новая технология позволяет делать это дешевле и эффективнее. east-fruit.com