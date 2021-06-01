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G7 выступила за стабильные и предсказуемые отношения с Россией

G7 выступила за стабильные и предсказуемые отношения с Россией

Лидеры Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией в тех сферах, которые представляют взаимный интерес, но призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим. Об этом говорится в коммюнике, принятом в воскресенье по итогам трехдневного саммита неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в английском курортном городке Карбис-Бэй, пишет ТАСС.

"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, и мы будем продолжать взаимодействовать [с Россией] там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес. Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свое дестабилизирующее поведение , включая вмешательство в демократические системы других стран, а также [призываем] выполнить свои международные обязательства в области прав человека", - отмечается в заявлении.

Группа семи также призвала Россию к уважению прав человека и высказалась за то, чтобы привлечь к ответственности тех, кто, по версии G7, причастен на территории РФ к кибератакам. "В частности, мы призываем Россию срочно расследовать и достоверно объяснить применение химического оружия на своей территории, прекратить систематические преследования против независимого гражданского общества и СМИ, а также выявлять, пресекать и привлекать к ответственности тех, кто в пределах ее [России] границ проводит кибератаки с целью вымогательства, отмывает деньги с помощью виртуальной валюты и совершает другие киберпреступления", - говорится в 25-страничном коммюнике.

Россия последовательно отвергала утверждения западных стран о том, что ее действия носят дестабилизирующий характер, а также то, что с ее территории совершаются кибератаки в отношении других стран.
tass.ru
  • Сегодня, 16:38
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