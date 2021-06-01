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В Кишиневе обнаружен самый старый столб - он стоял еще при Царской России

В Кишиневе обнаружен самый старый столб - он стоял еще при Царской России

Трамвайный столб был установлен в столице при электрификации трамвая в 1913 году

Напомню я о самом старом столбе Ботаники (из мне известных). Стоит он на перекрестке бульвара Дачия с улицами Индепенденций и Буребиста.

Конечно же, он здесь стоит не с дня своего рождения - Ботаника район достаточно молодой. Столб этот гораздо старше.

Он застал ещё царя Николая II - настолько он древний.

Это - трамвайный столб, они устанавливались в Кишинёве при электрификации трамвая (напомню, что конку у нас сменил трамвай в 1913 году).

После того, как трамвай в Кишиневе был упразднен, почти все столбы были демонтированы и использованы для других целей. Оно и понятно - они красивые, крепкие, ещё долго смогут прослужить. Вы их могли видеть, например, на Комсомольском озере. Но и там их сейчас стало гораздо меньше.

А этому столбу повезло попасть на Ботанику, где он трудится до сих пор, причем до сих пор в транспортной сфере - на нем установлен светофор и дорожный знак.

Автор - Юрий Швец, kp.md

  • Сегодня, 16:46
  • DTV
  • Просмотров: 12
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