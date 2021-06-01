Трамвайный столб был установлен в столице при электрификации трамвая в 1913 году
Напомню я о самом старом столбе Ботаники (из мне известных). Стоит он на перекрестке бульвара Дачия с улицами Индепенденций и Буребиста.
Конечно же, он здесь стоит не с дня своего рождения - Ботаника район достаточно молодой. Столб этот гораздо старше.
Он застал ещё царя Николая II - настолько он древний.
Это - трамвайный столб, они устанавливались в Кишинёве при электрификации трамвая (напомню, что конку у нас сменил трамвай в 1913 году).
После того, как трамвай в Кишиневе был упразднен, почти все столбы были демонтированы и использованы для других целей. Оно и понятно - они красивые, крепкие, ещё долго смогут прослужить. Вы их могли видеть, например, на Комсомольском озере. Но и там их сейчас стало гораздо меньше.
А этому столбу повезло попасть на Ботанику, где он трудится до сих пор, причем до сих пор в транспортной сфере - на нем установлен светофор и дорожный знак.