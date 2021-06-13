Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой мере для популяризации прохождения вакцинации от коронавируса. 13 июня в личном блоге мэр сообщил о розыгрыше автомобилей среди вакцинировавшихся.
С 14 июня по 11 июля москвичи старше 18 лет, которые впервые получат первый компонент вакцины от Covid-19, станут участниками розыгрыша автомобилей, передает eadaily.com.
«Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 млн рублей», — заявил Собянин. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24». Уточняется, что средства для реализации программы стимулирования вакцинации предоставили «Сбер», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ и другие.
Собянин добавил, что сам привился в мае прошлого года.
«По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент „Спутника V“», — пишет он. 12 июня в Москве было принято решение об установлении «длинных выходных» с 12 по 20 июня 2021 г.
«Если в ближайшие дни мы с вами проявим ответственность и дисциплину, то нам удастся прервать большинство цепочек заражения коронавирусом и снизить темпы распространения заболевания. Но это лишь временное решение. Чтобы избежать новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от Covid-19», — говорит Собянин.