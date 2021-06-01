Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека, отметили в ведомстве
Вакцина против коронавируса не может стать причиной положительного результата ПЦР-теста или антигенного теста, сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник.
" Вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что после прививки можно заболеть, такие случаи описаны. Но это происходит не из-за вакцинации, а при последующем заражении вирусом, передает ТАСС.
В РФ сейчас зарегистрированы четыре российские вакцины против коронавируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные Центром им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, "Эпиваккорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.
Российские вакцины от COVID-19 прошли испытания по оценке влияния на потомство
В Роспотребнадзоре пояснили, что ни одна из вакцин против коронавируса не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней
Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Негативных последствий не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник.
"Нет никаких доказательств, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин. Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что после вакцинации от коронавируса не нужно избегать беременности.
Также в Роспотребнадзоре пояснили, что ни одна из вакцин против COVID-19 не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней. "Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса", - сообщается на сайте. tass.ru