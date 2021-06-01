Кишинёв призвал Тирасполь улучшить информационную систему, чтобы разблокировать работу ПРТС ( пунктов регистрации транспортных средств )
Эксперты Молдовы считают, что более эффективной работе пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице препятствует несовершенство информационной системы (soft information).
Как сообщили «ИНФОТАГ» в бюро по реинтеграции, об этом говорилось на состоявшейся в конце минувшей недели онлайн-встрече экспертов рабочих групп сторон по развитию автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры.
Участники проанализировали достижения в решении технических проблем и возможности оптимизации процессов регистрации автотранспорта региона с целью его участия в международном дорожном движении, сообщает infotag.md
Приднестровская сторона считает, что проблемы в работе ПРТС возникли «вследствие одностороннего и несогласованного повышения Кишиневом тарифов на услуги с 1 июня».
Она выступила с «практическими предложениями, направленными на разрешение возникшей ситуации, а также призвала к недопущению деструктивных мер, препятствующих полноценной работе ПРТС».
Эксперты от Приднестровья призвали представителей РМ «вернуться к профессиональной и ответственной работе по устранению текущих проблем, препятствующих успешной реализации договорённости об участии приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении». http://www.infotag.md/ru/