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Кишинёв призвал Тирасполь улучшить информационную систему

Кишинёв призвал Тирасполь улучшить информационную систему

Кишинёв призвал Тирасполь улучшить информационную систему, чтобы разблокировать работу ПРТС ( пунктов регистрации транспортных средств )

Эксперты Молдовы считают, что более эффективной работе пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице препятствует несовершенство информационной системы (soft information).

Как сообщили «ИНФОТАГ» в бюро по реинтеграции, об этом говорилось на состоявшейся в конце минувшей недели онлайн-встрече экспертов рабочих групп сторон по развитию автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры.

Участники проанализировали достижения в решении технических проблем и возможности оптимизации процессов регистрации автотранспорта региона с целью его участия в международном дорожном движении, сообщает infotag.md

Приднестровская сторона считает, что проблемы в работе ПРТС возникли «вследствие одностороннего и несогласованного повышения Кишиневом тарифов на услуги с 1 июня».

Она выступила с «практическими предложениями, направленными на разрешение возникшей ситуации, а также призвала к недопущению деструктивных мер, препятствующих полноценной работе ПРТС».

Эксперты от Приднестровья призвали представителей РМ «вернуться к профессиональной и ответственной работе по устранению текущих проблем, препятствующих успешной реализации договорённости об участии приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении».
http://www.infotag.md/ru/
  • Сегодня, 14:26
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