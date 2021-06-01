С 14 июня 2021 года на территории Приднестровья вводится сбор за проезд по автомобильным дорогам для грузовиков полной массой более 18 тонн, не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике. Соответствующее постановление утверждено председателем Правительства ПМР, сообщает newspmr.com
Сбор за проезд взимается при въезде транспортных средств на территорию Приднестровской Молдавской Республики.
Сбор за проезд по автомобильным дорогам Приднестровья транспортных средств включает в себя следующие виды сборов:
1. Сбор за одноразовый проезд.
Уплачивается в размере: - 15 РУ МЗП – в отношении транспортных средств (за исключением тягачей и автомобилей специального назначения), въезжающих на территорию ПМР и передвигающихся по ее автомобильным дорогам, полная масса которых (каждого в отдельности) превышает 18 тонн. - 8 РУ МЗП – в отношении транспортных средств, перемещающих: инертные строительные материалы (песок, галька, гравий, щебень, известняк, цемент); зерновые, масличные и технические сельскохозяйственные культуры; лом и отходы черных и цветных металлов (действует до 31 декабря 2021 г.)
2. Сбор за постоянный проезд в течение 30 дней.
Уплачивается в размере 20 РУ МЗП в отношении транспортных средств (за исключением тягачей и автомобилей специального назначения), въезжающих на территорию ПМР и передвигающихся по ее автомобильным дорогам, полная масса которых (каждого в отдельности) превышает 18 тонн.
3. Сбор за постоянный проезд в течение одного года.
Уплачивается в размере 150 РУ МЗП в отношении транспортных средств (за исключением тягачей и автомобилей специального назначения), въезжающих на территорию ПМР и передвигающихся по ее автомобильным дорогам, полная масса которых (каждого в отдельности) превышает 18 тонн.
Плательщиками сбора за проезд являются физические лица, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица, использующие автомобильные дороги Приднестровья для передвижения по ним транспортных средств, являющихся объектом сбора.