Экстраординарные меры индивидуальной защиты, принятые во всем мире в связи с пандемией коронавируса, привели к тому, что резко снизилась заболеваемость обычными видами гриппа. Введенные по всему миру беспрецендентные карантинные меры в связи с пандемией коронавируса привели к резкому снижению числу заболевших обычным вирусом гриппа. Два типа передавались так редко, что могли уже исчезнуть.
Тем временем в Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3, который потенциально может привести к новой пандемии, сообщает korrespondent.net
Хороший для человечества признак Во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 количество случаев гриппа упало до исторического минимума - явление, которое эксперты связывают с ношением масок и другими мерами предосторожности для борьбы с новым коронавирусом, пишет Livescience.
Два типа вируса гриппа ни разу не были выявлены в течение года нигде в мире. Эксперты считают, что они вовсе могли исчезнуть.
Чтобы объяснить механизм исчезновения вирусов, следует понять их классификацию. Сезонные эпидемии гриппа вызывают два семейства вирусов: инфлюенца A и B.
Вирусы гриппа A делятся на подтипы. В настоящее время H1N1 и H3N2 циркулируют среди людей, и каждый из этих подтипов подразделяется на клады.
Вирусы гриппа B не имеют подтипов или клад, но делятся на два вида, известные как B/Yamagata и B/Victoria.
Одна клада H3N2, известная как 3c3.A, а также вид B / Yamagata не были выявлены с марта 2020 года.
"Я думаю, что есть неплохие шансы на то, что он исчез. Но мир - это большое место", - заявляет биолог Тревор Бедфорд из Центра исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле.
Вирусолог Флориан Краммер из Медицинской школы Икана в Нью-Йорке согласен что вирусы могли полностью исчезнуть.
В отличие от биологического разнообразия видов в природе, сокращение видов или диверсификации у вирусов - это хороший для человечества признак.
Ежегодно разработчики вакцин за несколько месяцев до начала сезона гриппа начинают отслеживать штаммы гриппа, циркулирующие в мире, чтобы угадать, какие из них будут самыми распространенными.
Дело в том, что создать викцину от всех видов гриппа не представляется возможным - это слишком сложно и дорого. Поэтому, чем меньше штаммов, тем легче сделать выбор и тем больше шансов, что вы получите правильную прививку.
Особым разнообразием отличается группа H3N2, и до пандемии клады этого вируса с каждым годом множились.
"Раньше, когда мы составляли рекомендации по поводу вакцин, этот вирус всегда был головной болью", - говорит директор Центра сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по изучению экологии гриппа у животных и птиц Ричард Уэбби.
Резкое снижение разнообразия этого вируса стало отличной новостью, сказал Уэбби. Однако он отметил, что обольщаться раньше времени, поскольку тот факт, что вирус давно не упоминается в официальной статистике, еще не значит, что он исчез полностью.
"Без сомнения, это определенно что-то изменит с точки зрения разнообразия существующих вирусов гриппа. Как именно он изменится, и как долго будет оставаться измененным - это главный вопрос. Но мы никогда не видели такого раньше", - подчеркнул специалист.
Новая угроза из Китая В начале июня пришла новая тревожная новость из Китая: первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3.
Вирусом заразился 41-летний мужчина. Еще в конце апреля его госпитализировали в городе Чжэньцзян на востоке Китая с симптомами, похожими на простуду. Спустя месяц у него диагностировали H10N3. Состояние госпитализированного мужчины оценивается в настоящее время как стабильное.
В Национальной комиссии здравоохранения КНР указали, что это первый случая заражения человека птичьим гриппом H10N3 в мире. Последняя вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Китае в конце 2016 - начале 2017 года. Тогда речь шла о вирусе H7N9.
Птичий грипп - это вирусная инфекция, передающаяся от птицы к птице. Самый распространенный вид птичьего гриппа - это штамм H5N1. В основном вирус - угроза для жизни птиц и нелегко распространяется среди людей.
Но в 2014 году ситуация изменилась. В Китае была зафиксирована крупная вспышка птичьего гриппа среди людей.
Есть семь типов вирусов гриппа, из которых три - А, B и C - заражают человека. Вирусы типа A, в свою очередь, различаются в зависимости от гена, кодирующего белок (гликопротеин) на мембране. Нейраминидазу обозначают NA, геммаглютинин - HA. Последний подразделяют на 18 подтипов: H1, H2 и так далее.
Вирусы HA постоянно эволюционируют и способны преодолевать межвидовой барьер - то есть заражать людей. В 1918 году штамм H1N1, также известный как испанка, унес миллионы жизней.
Симптомы птичьего гриппа у людей могут быть разными. Болезнь может начаться с появления обычных симптомов, похожих на грипп - высокая температура, кашель, насморк. Иногда состояние усугубляется и перерастает в тяжелое респираторное заболевание, которое может быть фатальным.
Иммунная защита, распознав белок-шип на мембране вируса (геммаглютинин), вырабатывает антитела. Специального лечения нет, препараты лишь облегчают болезнь и предотвращают осложнения.
В китайских службах здравоохранения отметили, что риск широкомасштабного распространения H10N3 "очень мал". Однако Всемирная организация предостерегает об опасности.
"Пока вирусы птичьего гриппа циркулируют среди домашней птицы, спорадическое заражение человека птичьим гриппом неудивительно, что является ярким напоминанием о сохранении угрозы пандемии гриппа", - сказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
Филип Клаас, координатор региональной лаборатории Центра по чрезвычайным ситуациям по трансграничным болезням животных ООН в Азиатско-Тихоокеанском региональном офисе отметил, что необходимо будет проанализировать генетические данные вируса, чтобы определить, похож ли он на старые вирусы или это новая смесь разных вирусов.