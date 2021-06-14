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Ученые изобрели наушники для измерения уровня алкоголя в крови

Ученые изобрели наушники для измерения уровня алкоголя в крови
Специалисты Токийского медицинского университета изобрели наушники, позволяющие измерять уровень алкоголя в крови. Описание разработки опубликовано в журнале Scientific Reports.

Прибор способен в режиме реального времени собирать данные из паров этанола, которые выделяет кожа ушей. Устройство состоит из специальной камеры для сбора газа, окружающей ухо, и биохимического датчика. При обнаружении в организме следов алкоголя загорается световой индикатор, яркость которого говорит о концентрации спиртного, сообщает lenta.ru

По словам ученых, такой способ сбора информации надежнее, чем измерение концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе. При этом данный прибор можно использовать и для других целей. Например, для диагностики различных заболеваний и оценки метаболизма организма.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал дозу спиртного, которая безвредна для организма. По его словам, лечебной дозой алкоголя можно считать чайную ложку, принимаемую в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. «Все, что больше — это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред», — отметил эксперт.
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