В рамках программы по летнему трудоустройству несовершеннолетних граждан в период летних каникул два подведомственных Минсельхозприроды учреждения заключили договора с Центром социального страхования и социальной защиты г.Тирасполь о совместной деятельности по трудоустройству подростков.
В ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» и ГУ «Республиканский ботанический сад» в период летних каникул ежемесячно временно будут трудоустроены по 10 ребят. Первые 20 трудоустроенных подростков приступили к работе на прошлой неделе.
Приднестровском научно-исследовательском институте сельского хозяйства ребята занимаются высадкой рассады овощных культур, прополкой делянок от мелкой сорной растительности, сбором огурцов и лука. В ботаническом саду подростки пропалывают газоны, рыхлят клумбы, проводят обрезку кустарников, собирают скошенную траву и мусор. Рабочий день длится с 8-00 до 12-00 часов. Рабочая неделя – с понедельника по пятницу. За подростками закреплены ответственные работники-консультанты Ботсада и ПНИИСХ.