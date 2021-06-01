На прошедшей неделе Европейский парламент одобрил постановление о цифровом сертификате COVID, созданном для того, чтобы туристы беспрепятственно могли путешествовать по странам Евросоюза, сообщается на официальном сайте Парламента ЕС. Судя по документу, этот европейский сертификат смогут получить и туристы из третьих стран, включая Россию.
По данным Еврокомиссии, 7 стран уже ввели практику использования паспорта вакцины между собой. Это Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. Отмечается, что сертификат предоставляется путешественникам бесплатно в цифровом или бумажном формате, а также позволяет получить доступ ко всем сертификатам через QR-коды. Целью ЕС в данном случае является создание единой системы, которая будет проверять наличие вакцинации, антител или актуальный отрицательный ПЦР-тест у туриста, что существенно облегчит безопасные путешествия в пределах стран-членов ЕС, пишет tourprom.ru.
Перечислим основные особенности сертификата:
1. Сертификаты будут трех видов - подтверждающие полную вакцинацию, негативный тест или выздоровление, последний действителен 180 дней.
2. Сертификаты будут действовать во всех странах ЕС, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.
3. Сертификаты будут бумажные и цифровые, для чего надо скачать специальное приложение, в каждой стране ЕС и Шенгенской зоны свое, в Германии это CovPass.
4. Их смогут получить граждане ЕС и стран Шенгена, живущие там граждане третьих стран, а также те, кто легально въехал туда с любой целью, например, туристы.
5. Сертификаты будут распространяться на вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson, по усмотрению стран - на AstraZeneca Covishield, Sinopharm и Sinovac.
6. Сертификат может быть выдан и тому, кто вакцинировался российским Спутником-V - по желанию страны, но в другой стране это могут не признать.
Альберто Алеманно, профессор юридической политики в беседе с Euronews отметил, что система подвергнет испытанию сотрудничество между странами ЕС, поскольку многие из них пытаются реализовать свои собственные правила во время пандемии и добавил: «Мы должны помнить, что условия доступа для получения этого сертификата будут варьироваться от одной страны к другой. Каждая страна будет продолжать определять, какая категория туристов должна пройти вакцинацию, а кому будет достаточно отрицательного теста на ковид или документа об антигенах. Таким образом, каждая страна оставляет за собой право отказать путешественнику в сертификате на Covid. На самом деле это может стать причиной путаницы и непредсказуемости». tourprom.ru